Mengenal Fatih Seferagic yang Didekati Lucinta Luna, Ternyata Penghapal Alquran Terkenal

Instagram/@lucintaluna/@therealfatih via Surya

TRIBUNJABAR.ID - Pedangdut Lucinta Luna kembali membuat sensasi. Kali ini, ia mengaku memilki hubungan khusus dengan Fatih Seferagic.

Bahkan, Lucinta Luna mengunggah sejumlah tangkapan layar percakaan yang diduga dilakukan oleh mereka berdua.

Dalam tangkapan layar tersebut, Lucinta Luna mengajak Fatih Seferagic untuk bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, Fatih Seferagic menyarankan untuk bertemu di Indonesia. Ia akan mengabari Lucinta Luna bila dirinya sedang ada jadwal ke Indonesia.

Setelah beberapa kali berbincang, Lucinta Luna mengajak Fatih Seferagic untuk ke apartemennya.

Ajakan tersebut ditolak oleh Fatih Seferagic.

Ia memilih untuk bertemu Lucinta Luna di suatu tempat bersama sang manajer.

Lucinta Luna (Grid.id)

Fatih Seferagic mengatakan tak ingin berpacaran dan melakukan hal terlarang.

"So we stay halal. No naughty.

(Kita tetap halal. Tidak ada nakal-nakalan)," tulis Fatih Seferagic.