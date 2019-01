Melly Mono Berbagi Tips Menjaga Kesehatan dan Suara, Ini Dia Tipsnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah berkiprah di dunia musik sejak tahun 2000 tak membuat Melly Mono berhenti belajar soal perubahan industri musik saat ini.

Setelah mengeluarkan single 'Bagi Rasa' di tahun 2017, kini Melly Mono kembali merilis single tebaru dengan judul 'Free'.

Di single terbarunya ini, Melly Mono menyajikan lagu Free dengan konsep yang berbeda yaitu perpaduan antara musik kekinian electronic dance music (edm) dan musik pop.

Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia mengatakan ingin terus belajar tentang industri musik yang semakin lama semakin berkembang.

Bahkan Melly Mono saat ini memilih jalur independen untuk berkarya supaya lebih mandiri seperti penyanyi masa kini yang kaya akan ide segarnya.

Untuk menjaga kesehatan dan suaranya, Melly memiliki trik khusus.

"Seminggu dua kali aku olahraga lari, trx, dan sepeda. Untuk menjaga napas selalu panjang, aku olahraga cardio," ujar Melly Mono saat ditemui di sela acara radio, di Four Points by Sheraton Bandung, Jalan Ir H Djuanda No. 46, Rabu (16/1/2019) malam.

Tak sendirian, ketika berolahraga Melly Mono ditemani oleh oleh suaminya ketika joging.

Biasanya Melly berolahraga di ruang terbuka seperti di Lapangan Saparua atau Sabuga.

Ia mengatakan tak hanya menjadi sehat, ia ingin badannya tetap fit ketika beraktivitas.