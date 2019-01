Minho SHINee Siap Jalani Tur Asia pada Februari hingga Maret, Apa Indonesia Termasuk?

TRIBUNJABAR.ID, SEOUL -- Minho (27), member dari boyband K-pop SHINee, akan menjalani tur Asia pada bulan-bulan berikut.

Dalam tur itu, pada acara-acara meet and greet, pemilik nama asli Choi Min-ho ini akan bertemu dengan para penggemarnya dari dalam dan luar Korea Selatan.

Dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com, hal tersebut diumumkan oleh pihak agensinya, SM Entertainment.

Tur berjudul Best Choi's Minho itu akan dimulai pada 16 Februari 2019 di Sangmyung Art Center, Seoul, Korea Selatan.

Sesudah itu, ia akan menjalani dua jadwal di Tokyo, Jepang, yaitu pada 23 dan 24 Februari 2019.

Dari Jepang, ia akan terbang ke Bangkok, Thailand, untuk bertemu dengan para penggemarnya pada 2 Maret 2019.

Terakhir, ia akan menjalani hal yang sama di Taipei, Taiwan, pada 3 Maret 2019.

Tur solo tersebut diadakan terkait pengembangan karier solo para member SHINee.

Minho, member boyband K-pop SHINee (scoopnest.com)

Baru-baru ini Key membuat debut sebagai artis solo, sementara Taemin sibuk di Jepang.

Member tertua, Onew, menjalani program wajib militer mulai November 2018, setelah ia merilis album solo perdananya.

Minho, yang juga mencipta lagu dan membawakan acara, berkarier pula sebagai artis peran dengan main dalam sejumlah drama televisi dan film, termasuk film komedi romantik The Princess and the Matchmaker (2018) dan film fiksi ilmiah Illang: The Wolf Brigade (2018).

Ia juga mendapat peran penting dalam film baru Jangsa-ri 9.15, yang dibintangi oleh aktris ternama AS Megan Fox.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minho SHINee Akan Jalani Tur Empat Negara Asia"

