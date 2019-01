Coffee Tasting, Even Edukatif untuk Para Penikmat Kopi di Bandung

Coffee Tasting yang digagas oleh O'Rock Eatery and Coffee.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang tertarik segala hal mengenai kopi, bisa menghadiri even yang sedang dilaksanakan di Bandung ini.

Even yang dimaksud adalah Coffee Tasting yang digagas oleh O'Rock Eatery and Coffee.

Coffee Tasting adalah even yang menyediakan tempat berbagi pengetahuan tentang kopi.

Pengelola O’Rock The Eatery and Coffee, Iwan (37) mengatakan even tersebut selain menyajikan varian biji kopi yang bisa dinikmati, juga bisa berdiskusi tentang kopi.

"Ada sesi di mana pengunjung bisa bertanya dan berdiskusi tentang kopi," ujar Iwan saat ditemui Tribun Jabar di lokasi even, Jalan Peta 239, Kota Bandung, Selasa (15/1/2019).

• Lezatnya Es Kopi di Makmur Jaya Coffee Bandung, Teksturnya Lembut, Rasanya Menyegarkan

Iwan menjelaskan, Coffee Tasting bertujuan mengedukasi para pengunjung atau penikmat tentang cara menikmati kopi yang sehat, baik dari rasa dan penyajian.

Coffee Tasting ini kali pertamanya dihadirkan bertajuk Coffee Tasting 1.0, selanjutnya akan direncanakan diselengarakan kembali dengan konsep berbeda.

Dalam even tersebut, diharapkan menjadi wadah bagi penikmat kopi untuk berdiskusi di satu tempat yang nyaman.

"Event ini bermaksud ingin mewadahi para pencinta kopi, karena pencinta kopi yang dicari beans. Rasa tergantung kopinya sendiri, jadi mereka biasanya berburu," jelas Iwan.

Demikian melalui even tersebut pihaknya ingin memfasilitasi para penikmat kopi dengan menyuguhkan varian kopi dari berbagai daerah yang lebih banyak.

Varian biji kopi yang disuguhkan tersebut bisa dicoba dengan harga yang lebih terjangkau, bahkan dinikmati sepuasnya.