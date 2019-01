Awal Tahun Ini Prama Grand Preanger Bandung Gelar Sejumlah Promo, Ada Diskon Kamar Hingga 70 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hotel Prama Grand Preanger Bandung kembali menggelar promo.

Di awal tahun 2019, hotel yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 81, Kota Bandung, ini menggelar promo menarik di antaranya diskon kamar hingga 70 persen dan menikmati diskon 20 persen food & beverage dari menu ala carte.

Marketing Communications Manager Prama Grand Preanger Bandung, Ruth Melati DP, mengatakan, untuk promo kamar, hotel yang terletak di pusat Kota Bandung ini memberikan diskon kamar mulai dari Rp 575.000 dari harga publish Rp 1.800.000.

Promo harga kamar ini berlaku hingga akhir Januari dan berlaku saat weekend

"Promo diskon cukup besar dari harga publish ini kami gelar hingga akhir bulan Januari ini. Untuk reservasi bisa dilakukan langsung di hotel atau melalui website resmi Prama Grand Preanger di www.pramahotels.com," kata Ruth, Selasa (15/1/2019).

Promo lainnya, Prama Grand Preanger Bandung memberikan diskon hingga 20 persen food & beverage untuk menu ala carte.

Di bulan ini, yakni Jumat 25 Januari 2019, Prama Grand Preanger Bandung menggelar program Thanks God It's Friday (TGIF).

Acara yang digelar di Preanger Bar & Lounge ini menawarkan pilihan menarik seperti cocktail buy 2 ger 1 free only IDR 100.000/glass, package all you can eat canapes & free flow cocktail IDR 200.000net, dan all you can eat canapes IDR 60.000net.

Acara TGIF ini tidak saja menawarkan menu all you can eat dengan harga menarik tapi pengunjung bisa menikmati sajian musik (live music).

TGIF bisa dinikmati mulai pukul 17.00 hingga 23.00 WIB.

Pada bulan Februari 2019, Prama Grand Preanger Bandung akan menggelar program menarik untuk memperingati perayaan Imlek. Selain itu, akan ada program menarik di hari kasih sayang atau valentine.