10YearsChallenge Lagi Tren di Instagram, Ternyata Orang Ini yang Pertama Kali Bikin Tantangan Itu

TRIBUNJABAR.ID - Jagat media sosial, khususnya Instagram sedang ramai tantangan bernama #10YearsChallenge.

Di #10YearsChallenge warganet mengunggah dua foto yang menunjukkan potret dirinya saat ini, dan potret dirinya 10 tahun lalu.

Pria, wanita, tua, atau muda tak mau kalah menunjukkan perbandingan dirinya dalam 10 tahun melalui unggahan foto #10YearsChallenge.

Ada yang terlihat tidak jauh berbeda. Ada juga yang terlihat berubah, baik dari segi penampilan, gaya busana, make up, dan sebagainya di #10YearsChallenge.

Hingga Rebu (16/1/2019), lebih dari 1,3 juta foto yang berasal dari berbagai negara diunggah di Instagram menggunakan tagar #10YearsChallange.

Pertanyaannya, siapa yang memulai tantangan ini hingga menjadi viral? Dilansir dari laman yang mengulik tren di media sosial, Know Your Meme, tantangan #10YearsChallenge berawal dari unggahan seorang meteorolog dari Oklahoma bernama Damon Lane di Facebook, @KOCOdamonlane.

Lane mengunggah sebuah foto pada 11 Januari waktu setempat, yang menyandingkan foto dirinya di masa lalu dan masa sekarang.

Awalnya, Lane menyebut unggahan itu sebagai tantangan "How Hard Did Age Hit You".

Foto itu diambil dari foto profil pertama dan terkini di Facebooknya.

Dalam keterangan foto, Lane juga mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama dan melihat perbedaan apa yang sudah terjadi selama ini.