Pep Guardiola Sebut Barcelona dan Real Madrid Terlalu Superior dalam Bursa Transfer Pemain

TRIBUNJABAR.ID- Kekuatan Barcelona dan Real Madrid terlalu superior dalam bursa transfer. Klub lain di Eropa dianggap sulit bersaing dengan dua tim ini dalam perebutan pemain anyar.

Begitu keluhan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, yang meyakini dua raksasa Liga Spanyol itu , Barcelona dan Real Madrid, memiliki kemampuan lebih untuk merealisasikan hasratnya.

Pep Guardiola menyebut Barcelona dan Real Madrid punya peluang lebih besar untuk memenangkan perburuan pemain potensial.

Manchester City yang saat ini ditukangi oleh Pep Guardiola juga kesulitan untuk terlibat dalam persaingan dengan dua klub ternama di Benua Biru tersebut.

"Jika Anda adalah satu-satunya yang menginginkan sang pemain, maka mudah untuk mendapatkannya," ujar Pep Guardiola dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Jjika ada banyak klub yang menginginkan sang pemain, situasinya akan menjadi sulit apalagi jika pesaingnya adalah Real Madrid atau Barcelona," ujar Pep Guardiola.

Ia menyarankan seumpama terlibat persaingan dengan Barcelona dan Real Madrid, hal yang harus dilakukan klub ialah berusaha dengan lebih cepat dan efisien.

Manchester City sendiri tengah dikabarkan mengincar gelandang Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong, yang juga menjadi buruan El Barca dan El Real.

Hanya saat disinggung apakah yang dikemukakan memang berkaitan dengan sang pemain, eks pelatih Bayern Muenchen ini mengelak.

"Pernyataan saya ini bukan soal pemain Ajax karena dia [de Jong] adalah pemain Ajax," ujar Pep Guardiola.

"Ada banyak contoh lainnya. Tidak hanya sekali kami mengalaminya [kalah bersaing di bursa transfer]," katanya.