O'Rock Eatery and Coffee, Tempat Kongkow Instagenic dan Rustic Baru Nih di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung memang tidak ada habisnya, menghadirkan tempat baru yang asyik dan kece untuk nongkrong.

Tidak sekedar menawarkan menu kuliner enak dan mengenyangkan saja, tapi juga menyajikan tempat nyaman, keren, unik dan instagenic.

Yup, seperti O'Rock the Eatery and Coffee ini, berada di Jl. Peta No 239 Suka Asih, Bojongloa Kaler Kota Bandung.

Bagi Anda yang suka foto-foto hits instagrammable pasti nyaman nongkrong berlama-lama di kafe ini.

O’Rock the Eatery and Coffee ini merupakan kafe baru yang dibuka pada 15 Desember 2018 lalu, dan langsung menarik perhatian.

Bukan hanya karena namanya yang nyentrik, tetapi konsep yang ditawarkan pun unik dan cocok bagi kaum milenial.

Konsep tempat dan menu yang ditawarkan menarik untuk diketahui, sebagai referensi kafe yang nyaman, bisa dijadikan tempat nongkrong bareng sahabat di akhir pekan.

Iwan (37) Pengelola O’Rock the Eatery and Coffee mengatakan nama O'Rock sebenarnya dipilih tidak memiliki maksud filosofi tertentu.

Nama tercetus begitu saja, dan lebih menonjolkan integrasi konsep kafe dengan mode kekinian.