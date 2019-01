Hasil Undian Perempat Final Coppa Italia, Lazio Vs Inter, AC Milan Vs Napoli

TRIBUNJABAR.ID - Ada enam tim yang memastikan melaju ke babak perempat final Coppa Italia, yaitu Lazio, Inter Milan, AC Milan, Napoli, Juventus, dan Fiorentina.

Jadwal perempat final Coppa Italia adalah pada Rabu (30/1/2019).

Pada babak perempat final nanti, Lazio akan menjamu Inter Milan.

Lazio berhasil melaju ke babak perempat final setelah menang 4-1 atas Novara, sedangkan Inter Milan menaklukan Benevento dengan skor akhir 6-2.

Selanjutnya, AC Milan akan menghadapi Napoli yang berhasil mengalahkan Sassuolo pada babak 16 besar.

Laga antara AC Milan vs Napoli ini akan digelar di San Siro.

Sementara itu, Juventus dan Fiorentina masih menunggu hasil pertandingan sisa babak 16 besar, yaitu Cagliari vs Atalanta dan AS Roma vs Virtus Entella.

Dua laga terakhir akan dimainkan pada Senin (14/1/2019).

Pertandingan Coppa Italia akan disiarkan langsung oleh TVRI Nasional dan TVRI HD.

Berikut hasil undian babak perempat final Coppa Italia:

Lazio vs Inter Milan

AC Milan vs Napoli

Juventus vs Cagliari atau Atalanta

Fiorentia vs AS Roma atau Virtus Entella

