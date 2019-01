Pemkot Cimahi Tetapkan Tarif Bus Wisata Sakoci Berdasarkan Perwal, Ini Besarannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora) telah menetapkan tarif untuk bus wisata Saba Kota Cimahi atau bus Sakoci.

Ditetapkannya tarif tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 39 tahun 2018 tentang kendaraan wisata Kota Cimahi.

Kepala Disbudparpora Kota Cimahi, Budi Raharja, mengatakan, tarif single trip bagi penumpang umum yakni Rp 20 ribu untuk satu kali perjalanan, Rp 15 ribu untuk pelajar dan untuk multiple trip atau one pass per satu hari perjalanan Rp 40 ribu per orang.

Bus Saba Kota Cimahi (Sakoci). (istimewa)

"Tarif sewa, Rp 1.000.000 per delapan jam perjalanan satu hari. Dalam hal ini apabila pengguna Sakoci melebihi waktu sewa akan dikenakan tarif sewa tambahan Rp 100 ribu," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Minggu (13/1/2019).

Ditetapkannya tarif Sakoci ini, kata dia, sudah cukup murah apabila dibandingkan dengan bus wisata Bandung Tour Bus (Bandros) yang ada di Kota Bandung.

Sehingga pihaknya yakin minat masyarakat pun akan tinggi dengan adanya Sakoci tersebut dan masyarakat tidak akan mempermasalahkan masalah tarif.

"Kalau menurut Organda dan Dishub tarif Sakoci lebih rendah dibanding Banros yang ada di Kota Bandung," katanya.

Bus wisata yang mengusung konsep art deco dengan dibalut warna hijau tua ini, nantinya akan mengangkut penumpang dari Alun-alun Cimahi kemudian berkeliling ke setiap tempat atau bangunan bersejarah yang ada di Kota Cimahi.