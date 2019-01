Cesc Fabregas ke AS Monaco, Maurizio Sarri Minta Chelsea Segera Cari Pemain Baru

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, meminta klubnya segera bertindak cepat mencari pengganti Cesc Fabregas ke AS Monaco.

Setelah kepergian Cesc Fabregas ke AS Monaco, Maurizio Sarri ingin agar Chelsea menambah satu gelandang lagi.

Menurutnya, tambahan pemain baru akan sangat membantu kinerja gelandang lain Chelsea, Jorginho.

"Jorginho sekarang kesulitan karena tidak ada Fabregas dan kami tidak memiliki pemain untuk posisi ini di bangku cadangan," ujar Maurizio Sarri seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya tidak tahu kapan pengganti Fabregas akan datang. Klub sudah mengetahui hal ini dan pendapat saya tentang masalah tersebut," kata Maurizio Sarri.

• Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan ke-22, The Reds Masih Puncaki Klasemen

• Cesc Fabregas Menangis saat Laga Chelsea vs Nottingham Forest, Laga Terakhirnya di The Blues?

Meski betul-betul menginginkan tambahan pemain, Maurizio Sarri juga tidak ingin memaksa Chelsea.

Ia akan mendukung setiap keputusan yang Chelsea ambil setelah kepergian Cesc Fabregas.

Hingga saat ini, Chelsea memang masih belum dikaitkan dengan nama-nama baru sebagai pengganti Cesc Fabregas.

Mereka justru dirumorkan akan menggaet striker baru untuk mempertajam lini depan.

Incaran utama Chelsea saat ini adalah striker AC Milan pinjaman dari Juventus, Gonzalo Higuain.