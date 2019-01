Atep Tinggalkan Persib Bandung, Achmad Jufriyanto: 'Hatur Nuhun Local Pride'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Mantan pemain Persib Bandung, Achmad Jufriyanto mengomentari kepergian Atep.

Atep termasuk dari lima pemain yang tak dipertahankan Persib Bandung musim depan bersama Airlangga Sucipto, Tony Sucipto, Imam Arief Fadillah, dan Eka Ramdani.

Jupe sapaan akrab Achmad Jufriyanto mengatakan bahwa Atep adalah sosok yang bisa membuktikan diri ketika banyak pihak meragukannya.

"Hatur nuhun local pride. The guy who always being himself, he proofs when you doubt, he shows when you desperate, he gives (scores) when you need!just do what he wants. 8oodLuck capt. (Terima kasih kebanggaan lokal. Pria yang selalu menjadi dirinya sendiri, dia buktikan ketika anda ragu, dia menunjukkan ketika anda putus asa. Dia mencetak (gol) saat Anda butuhkan. Semoga beruntung kapten)," tulis Jupe di akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya, manajemen Persib Bandung mengadakan konferensi pers di Graha Persib, Minggu (13/1/2019) untuk menginformasikan pemain baru dan pemain yang tak dipertahankan.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono mengatakan manajemen tidak mempertahankan Atep Airlangga Sucipto, Tony Sucipto, Imam Arief Fadillah, dan Eka Ramdani.

Sebagai gantinya, Persib Bandung mengontrak tiga pemain yakni Frets Butuan, Erwin Ramdani, dan Abdul Aziz.

"Yang menjadi rekruitmen pemain tambahan yang belum bergabung ke Persib Bandung itu ada tiga, Abdul Aziz, Erwin Ramdani, ketiga adalah Frets Butuan," ujar Kuswara S Taryono Graha Persib, Minggu (13/1/2019).

Atep juga merupakan bagian penting dari kesuksesan Pangeran Biru saat menjuarai Liga Super Indonesia (LSI) 2014 dan Piala Presiden 2015.