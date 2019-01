Setelah Menikah dengan Eryck Amaral, Aura Kasih Bongkar Kehamilannya, Tak Sabar Gendong Bayi

TRIBUNJABAR.ID - Setelah menikah dengan pria asal Brasil, Eryck Amaral, Aura Kasih kini mengumumkan kabar gembira mengenai kehamilannya.

Berdasarkan penuturan Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Aura Kasih dan Eryck Amaral mendaftarkan pernikahannya pada 21 Desember 2018.

Melalui Instagram-nya, istri Eryck Amaral, Aura Kasih mengabarkan tengah mengandung bayi.

Hal tersebut sesuai dengan keimpiannya yang ingin segera menimang bayi.

Aura Kasih bersyukur sebab target 2019 untuk menimang bayi dapat terlaksana.

"Alhamdulillah! Target 2019 udah gendong baby! terealisasikan!" tulis Aura Kasih, Kamis (10/1/2019).

Aura Kasih mengabarkan sedang hamil (Kolase Tribun Jabar (Instagram/@aurakasih))

Istri Eryck Amaral itu memang sengata menikah siri terlebih dahulu di Bangkok karena ingin cepat hamil.

"Niat saya nikah siri memang pengen cepat punya baby... dg keterbatasan keriweuhan Eryck yang bisa ga bisa pulang ke Indo!!! Ahhhhh can't wait for the BABY!" tulisnya.

Belum diketahui usia kehamilan Aura Kasih, namun ia sangat menantikan kehamilan itu.

Aura Kasih juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendoakannya.