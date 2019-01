Respons Kapten Ajax Amsterdam Ketika Jadi Rebutan PSG, Manchester United, Juventus, dan Barcelona

TRIBUNJABAR.ID- Bek sekaligus kapten Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, berusaha untuk menenangkan suporter klub elite Belanda itu.

Matthijs de Ligt mengatakan tak akan pergi dari Ajax Amsterdam meskipun sedang diincar klub-klub besar di Liga elite Eropa.

Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, dan FC Barcelona bersaing mendapatkan tanda tangan Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt menjadi salah satu komoditi terpanas di liga-liga top Eropa pada bursa transfer musim dingin 2019.

Ia baru saja memenangi penganugerahan pemain muda paling potensial di bawah usia 21 tahun di Eropa, Golden Boy, dari majalah Italia, Tuttosport.

Meski Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, dan Barcelona, disebut-sebut tengah mengincarnya, Matthijs de Ligt mengaku mantap bertahan di Ajax Amsterdam.

"Kepindahan tidak akan terjadi pada bursa transfer (musim dingin) ini," kata De Ligt kepada media Belanda, NOS, seperti dikutip BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Fan Ajax tidak perlu khawatir mengenai hal ini," katanya

Pemain berumur 19 tahun ini mengaku ingin menyabet gelar Liga Belanda terlebih dahulu bersama Ajax Amsterdam.

Sebab, sudah empat musim terakhir klub Ibu Kota Negeri Kincir Angin tak menang lantaran selalu menjadi runner up.

Perkembangan pesat Matthijs de Ligt mencuri perhatian publik sepak bola sejak menjalani debut di tim utama Ajax Amsterdam pada November 2016.

Baru dua musim terakhir berkiprah di tim senior Ajax, bek berpostur 1,89 meter tersebut sudah didapuk sebagai kapten.

Kini ia sudah merumput 91 kali bersama Ajax di berbagai ajang, dengan menorehkan sembilan gol dan empat assist.