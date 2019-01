Ulama dan Guru di Jabar akan Dibimbing British Council untuk Tingkatkan Kecakapan Berbahasa Inggris

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan British Council dan Kedutaan Besar Inggris meluncurkan English for West Java. Program ini merupakan peningkatan kapasitas bahasa Inggris bagi para ulama dan guru di Jawa Barat melalui kombinasi materi belajar digital serta pelatihan bahasa Inggris yang inovatif dan interaktif.

Kerja sama ini tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Direktur British Council Indonesia, Paul Smith, di Kantor Pusat British Council, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019)

Program ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat Juara Lahir Batin dan merupakan bagian dari program English for Indonesia yang diprakarsai oleh British Council dan British Embassy.

English for West Java akan dimulai pada Maret 2019 dengan pelaksanaan pelatihan English for Ulama bagi para ulama dan selanjutnya akan dilaksanakan English for Teachers bagi para guru dengan format pelatihan Training of Trainers (ToT).

Para peserta terdiri dari perwakilan dari tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat yang akan disiapkan untuk menjadi mentor serta agen perubahan (agent of change) serta mampu melanjutkan proses belajar dan mengajar bahasa Inggris secara mandiri bagi para rekan ulama dan guru lainnya.

Ridwan Kamil mengatakan program ini adalah sebuah jalan yang ditempuh untuk menjadikan warga Jabar dapat muncul di persaingan global.

“Peningkatan kapasitas bahasa Inggris masyarakat merupakan bagian dari cita-cita kami yang tertuang dalam slogan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin, bertujuan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang kompetitif dan dapat juara tidak hanya di bidang teknologi dan infrastruktur namun juga kualitas hidup lahir dan batin masyarakatnya,” kata pria yang akrab disapa Emil tersebut.

Emil mengatakan visi ini dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas bahasa Inggris bagi para ulama dan guru.

Untuk program English for Ulama sendiri, setelah para ulama mendapatkan pelatihan bahasa Inggris, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengirimkan para ulama ini ke luar negeri untuk menjadi pemberi pesan perdamaian internasional dan berpartisipasi dalam diskusi isu-isu global dengan perspektif Islam.