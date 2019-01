Semarak Dies Natalies Piksi Ganesha XV, Membentuk SDM yang Unggul dan Profesional 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hingar-bingar terdengar di selasar gedung rektorat front office Kampus A Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Sabtu (05-01-2019).

Pasalnya seluruh staff, dosen, dan mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha sedang merayakan acara hari jadi ke-15. Pencapaiannya selama 15 tahun di dunia pendidikan, pengabdian, juga pelayanan bukan hal yang gampang bagi Politeknik Piksi Ganesha.

Tahun 2018 ini Politeknik Piksi Ganesha mencapai beberapa prestasi.

Dimulai dari jam 13.00 WIB, Direktur Politeknik Piksi Ganesha Bandung; DR. H. K Prihartono AH, Drs, S.sos., S.Kom., M.M membuka acara perayaan dies natalies dengan beberapa sambutan.

Beberapa harapan tertuai di sepenggal ucapan direktur “semoga politeknik piksi ganesha bisa lebih baik kedepannya, membentuk SDM yang unggul, berkompeten dibidangnya, dan professional.”

Selasar gedung rektorat Politeknik Piksi Ganesha Bandung disulap menjadi area penuh dekorasi pesta. Dentuman irama juga lantunan lagu terngiang disana. Direktur pun ikut menyumbangkan beberapa lagu.

Melantunkan tembang dari Michael Learn To Rock (MTLR) yang berjudul That’s why you go away, direktur membawa atmosfir menjadi lebih meriah.

Mahasiswa dan staff pun terpukau melihatnya bersenandung.

Rangkaian perayaan Dies Natalies Politeknik Piksi Ganesha ditutup oleh foto bersama seluruh civitas akademika dan makan bersama. Kemeriahan dan suka cita tergambar pada saat itu. Disela-sela makan direktur memberikan harapan dan misi baru di tahun ke-15 nya.

“Kita punya tagline baru yaitu melakukan perubahan melalui inovasi. Poin-poinnya yaitu dengan memberikan dari sisi pelayanan, kelembagaan, akademik, maupun kemahasiswaan” tutupnya.

Politeknik Piksi Ganesha merayakan acara hari jadi ke-15. (Istimewa)

Piksi Semakin Bergelora

Dipenghujung tahun 2018, Politeknik Piksi Ganesha mendapatkan beberapa prestasi.

Salah satunya peringkat ke-3, Perguruan Tinggi Vokasi terbaik dari sisi kemahasiswaan versi KEMENRISTEKDIKTI, meraih akreditasi Perguruan Tinggi B (sangat baik).

Selain itu Piksi juga mendapat peringkat ke-4 majalah kampus terbaik di Kompetisi Majalah Kampus ke-3 di bawah program Badan Kordinasi Mahasiswa (BAKORMA) yang di selenggarakan di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta Desember lalu.

Prestasi demi prestasi terukir sepanjang tahun 2018. Besar harapan untuk kampus ungu ini bisa mengembangkan potensi-potensi mahasiswanya di umur yang ke-15 baik dari sisi akademik maupun kemahasiswaan. (Adv)