Kondisi Terbaru Vanessa Angel Setelah Dibebaskan, Jane Shalimar Tak Ingin Temannya Sendirian

TRIBUNJABAR.ID - Setelah ditahan 1x24 jam oleh Polda Jatim atas kasus dugaan prostitusi online, Vanessa Angel dibebaskan.

Artis Vanessa Angel ditangkap Polda Jatim saat berhubungan badan dengan seorang pengusaha berinisial R di sebuah kamar hotel di Surabaya, Sabtu (5/1/2019).

Saat keluar dari Polda Jatim, Vanessa Angel Jatim didampingi oleh pengacara dan sahabatnya, Jane Shalimar.

Kondisi terbaru Vanessa Angel setelah tersandung kasus dugaan prostitusi online diunggah oleh Jane Shalimar.

Melalui Instagram-nya @janeshalimar_1, Jane Shalimar mengunggah video boomerang menggambarkan kondisi Vanessa Angel.

Kondisi terbaru Vanessa Angel setelah dibebaskan Polda Jatim (Instagram/@janeshalimar_1)

Dalam video tersebut, Vanessa Angel terlihat terlelap.

Tubuhnya ditutupi selimut berwarna putih.

Rambutnya yang acak-acakan itu dipegang lembut oleh Jane Sahlimar.

Sahabat Vanessa Angel, Jane Shalimar mengatakan ia tak ingin Vanessa Angel melalui masalah prostitusi online sendirian.

"I will never let u walk alone....