Saat Penangkapan VA Artis Terjerat Prostitusi, Vanessa Angel Lagi di Surabaya & Pakai Baju Ungu

TRIBUNJABAR.ID - Artis Vanessa Angel tengah berada di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (5/12/2018).

Melalui Instagram-nya, Vanessa Angel terlihat mengenakan baju ungu.

Teman artis FTV FNJ itu datang ke Surabaya dengan mengenakan pesawat.

Dalam Instagram-nya, Vanessa Angel mengunjungi Town Square Surabaya.

"Menjemput rejeki di awal tahun 2019," tulis Vanessa Angel.

Wajah Vanessa Angel terlihat ceria ketika sampai di Town Square Surabaya.

"See you here," ucapnya.

Vanessa Angel yang disebut-sebut sebagai VA tengah berada di Surabaya (Kolase Tribun Jabar (Instagram/@vanessaangelofficial))

Kedatangan Vanessa Angel bertepatan dengan penangkapan artis VA yang diduga terjerat prostitusi online.

Belum diketahui identitas VA artis yang diduga terlibat prostitusi online tersebut.

Namun, Vanessa Angel disebut-sebut sebagai artis VA, artis yang diduga terlibat prostitusi online.