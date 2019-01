Harga Pertalite, Pertamax hingga Dexlite Turun, SPBU di Cimahi Belum Mengalami Peningkatan Konsumen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum berpangruh terhadap tingginya pengendara untuk membeli BBM jenis Pertamax dan Pertalite di SPBU Cilember, Kota Cimahi.

Padahal, harga Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter, Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter, Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter, Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter dan Dex turun sebesar Rp 100 per liter.

Hal itu terlihat dari antrean tempat pengisian BBM jenis Premium. Ditempat tersebut terjadi antrean yang cukup panjang, tetapi di tempat pengisian Pertalite dan Pertamax konsumennya terlihat hanya sedikit.

Pengawas SPBU Cilember, Arif Rahman Hakim, mengatakan, belum adanya peningkatan konsumen Pertalite dan Pertamax itu karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui penurunan harga tersebut.

"Biasanya kalau sudah satu minggu baru ada peningkatan konsumen karena hari ini masyarakat ada yang tahu dan banyak juga yang belum tahu penurunan harganya," ujar Arif saat ditemui di SPBU Cilember, Jalan Amir Machmud, Kota Cimahi, Sabtu (5/1/2019).

Untuk pihaknya, langsung memberikan instruksi kepada operator agar memberitahukan kepada konsumen bahwa ada penurunan harga BBM tersebut.

"Itu wajib disampaikan kepada konsumen. Jadi operator yang menyampaikannya ketika konsumen melakukan pengisian BBM," katanya.

Menurutnya, hal tersebut untuk membantu PT Pertamina Persero melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penurunan harga BBM ini.

Ia mengatakan, sangat diuntungkan dengan adanya penurunan harga BBM tersebut, pasalnya dipastikan konsumennya akan meningkat meskipun tidak secara langsung.

"Karena bagi masyarakat adanya penurunan harga sebesar itu ya lumayan besar. Terlebih selama ini jarang ada penurunan harga BBM kan," ucapnya.