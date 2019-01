Harga BBM Turun, Banyak Masyarakat yang Belum Tahu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Sejumlah konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Cilember, Kota Cimahi, merespon baik terkait harga BBM yang saat ini harganya telah menurun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter, Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter, Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter, Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter dan Dex turun sebesar Rp 100 per liter.

Pantauan Tribun Jabar, Sabtu (5/1/2018), di SPBU Cilember, Kota Cimahi, meski ada penurunan harga dari kelima jenis BBM tersebut tetapi pengandara banyak yang mengantre untuk mengisi BBM jenis Premium.

Sementara di tempat pengisian Pertamax dan Pertalite tampak belum ada peningkatan konsumen dan antreannya pun masih normal seperti hari-hari biasanya.

Hardi Sunardi (30) misalnya, pengendara asal Kebon Kopi ini melakukan pengisian kendaraannya menggunakan Premium karena belum mengetahui ada penurunan harga Pertalite dan Pertamax.

"Saya belum mengetahui ada penurunan harga. Tapi kalau benar ya syukur. Saya biasanya menggunakan Premium karena paling murah," ujarnya saat ditemui di SPBU Cilember, Sabtu (5/1/2018).

Kendati demikian, ia merespon baik langkah dari PT Pertamina yang menurunkan harga BBM tersebut, karena sudah lama harganya tidak mengalami penurunan.

Hal senada dikatakan Semi Petruci (20), pengendara asal Padalarang ini juga merespon baik langkah dari PT Pertamina tersebut, meskipun penurunan harganya tidak terlalu besar.

"Iya saya tahu dari berita terkait penurunan harga ini. Menurut saya lumayan ada penurunan walaupun tidak terlalu besar," katanya.

Ia mengaku sejak dulu memang menunggu penurunan harga ini.

Sebab, menurutnya, harga BBM sudah lama tidak mengalami penurunan, sehingga ia juga merespon baik langkah dari pemerintah tersebut.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang mulai berlaku pada Sabtu (5/1/2019), pukul 00.00 WIB.

Menurunnya harga BBM tersebut, menyusul dengan turunnya harga rata-rata minyak mentah dunia dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

