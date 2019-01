Paul Pogba Diragukan Bisa Tampil Perkuat Manchester United Lawan Reading di Piala FA

TRIBUNJABAR.ID, MANCHESTER - Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengungkapkan bahwa Paul Pogba diragukan tampil melawan Reading pada Piala FA, Sabtu (5/1/2019).

Dikutip Tribun Jabar dar Kompas.com, hal itu dikarenakan Paul Pogba mengalami cedera saat melawan Newcastle United di Liga Inggris, Kamis (3/1/2019).

"Saya tidak yakin Paul Pogba siap. Dia mengalami cedera saat melawan Newcastle," kata Ole Gunnar Solskjaer dilansir dari Four Four Two.

Lebih lanjut, Solskjaer mengungkapkan akan memasang Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez sebagai starter pada laga tersebut.

"Akan terjadi beberapa pergantian dan mereka mendapat kesempatan. Beberapa dari mereka sangat gatal ingin segera bermain. Kami akan memasang Lukaku dan Sanchez. Itu penting bagi mereka karena mereka butuh jam terbang," ujarnya.

Di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United mulai bangkit.

Man Unted selalu meraih poin penuh dalam empat pertandingan terakhir Liga Inggris.

Selanjutnya, pasukan Solskjaer ini akan menjamu Reading di Piala FA.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Paul Pogba Diragukan Tampil di Piala FA"