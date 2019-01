Awal 2019, Cristiano Ronaldo Sabet Gelar Pemain Terbaik, Kalahkan Griezmann dan Kylian Mbappe

TRIBUNJABAR.ID - Cristiano Ronaldo membuka tahun 2019 dengan menyabet gelar pemain terbaik (Best Player Of The Year) mengalahkan dua pemain berstatus juara dunia.

Penghargaan itu diraih Cristiano Ronaldo ketika dirinya hadir dalam ajang penghargaan Dubai Globe Soccer Awards 2018 di Madinat Jumeirah Resort, Dubai pada Kamis (3/1/2019).

Hasil ini juga memastikan Cristiano Ronaldo berhasil mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Antoinne Griezmann dan Kylian Mbappe.

Dilansir BolaStylo.com dari BolaSport.com, Cristiano Ronaldo juga memborong dua penghargaan lainnya yakni untuk gol terbaik dan Penghargaan Globe Soccer 433 Fans.

Gol tersebut tercipta ketika Cristiano Ronaldo masih memperkuat Real Madrid.

Kala itu Ronaldo mencetak gol salto ketika Real Madrid melawan Juventus dalam laga perempat final Liga Champions.

Penghargaan ini sekaligus menjadi gelar perdana Ronaldo untuk mengawali tahun 2019.

Hal itu juga disampaikan Ronaldo lewat akun Instagram miliknya pribadi pada Kamis (3/1/2019).

"Hal yang bagus untuk memulai tahun baru. Terima kasih untuk penghargaan dan perhatian yang saya terima hari ini," ungkap Ronaldo di Instagram miliknya.

Pemain berusia 33 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih penghargaan dalam ajang Dubai Globe Soccer Awards 2018.