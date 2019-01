Yuk Bergabung di Keseruan Explosive 3.0, Ada Danilla, The Changcuters, dan Fiersa Besari Lho!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keseruan acara konser Explosive akan kembali hadir di Kota Bandung nih Tribunners!

Konser kampus yang dimotori langsung oleh Himpunan Mahasiswa Akuntasi Universitas Telkom itu, merupakan konser dan festival musik yang dikemas dengan selera anak muda "zaman now".

Di sana, Kamu bisa nikmatin band lokal, yaitu Mosca Band, The Madness Band, dan Poemantra.

Serta yang paling ditunggu-tunggu adalah deretan musisi ternama yang akan menambah meriahnya acara konser.

Mereka di antaranya adalah si cantik Danilla, Band Rock'n Roll The Changcuters, dan musisi asal Bandung Fiersa Besari x Kerabat Kerja Lho!

Wildan selaku pihak penyelenggara konser Explosive 3.0 , menuturkan, konser tersebut merupakan even rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntasi Universitas Telkom.

"Kali ini konser Explosive telah memasuki tahun ke-3. Maka dari itu kami mengusungnya dengan Nama Explosive 3.0 yang bertajuk 'Kreasi Bukan Korupsi'," ujar Wildan kepada Tribun Jabar, saat dihubungi via pesan singkat, Kamis (3/1/2019) malam.

• Vicky Prasetyo Disebut Angel Lelga Nipu & Numpang Hidup, Sepupu Vicky Sebut Angel Kuasai Gaji Suami

• Sabil Bantah Hengkang dari Persib Bandung, Merasa Sudah Nyaman

Wildan mengatakan, Explosive 3.0 akan diselenggarakan di Teater Terbuka Dago Teahouse, Jalan Bukit Dago Utara III, Kota Bandung, pada Sabtu (19/1/2019) malam.

Nah, Untuk datang ke acara tersebut Kamu hanya membayar HTM sebesar Rp 40 ribu (presale ticket), Rp 60 ribu (presale ticket), Rp 70 ribu (presale ticket), dan Rp 90 ribu (on the spot).

Wah menarik bukan? Yuk ajak teman-teman Kalian ke Explosive 3.0 untuk mengisi hari Sabtu penuh ceria di Bulan Januari 2019 ini.

'Say no to Corruptions! We can make a crrations'!

Are you ready start party soon?

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Wildan (088218126799) dan Sitiratur (082130505148). Atau melipir ke akun Intagram mereka di @explosive3.0. (Fasko)