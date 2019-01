Kemarin Kunjungi Lokasi Longsor di Sukabumi, Hari Ini Ridwan Kamil Berkegiatan di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah kemarin mengunjungi korban dan lokasi longsor di Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tiga agenda di Bandung pada hari ini, Kamis (3/1/2019).

Pagi hari, Ridwan Kamil akan menjadi inspektur upacara pada Hari Amal Bhakti Kementerian Agama, tingkat Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Humas Pemprov Jawa Barat, agenda tersebut digelar di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, sekitar pukul 08.00 WIB.

Agenda berikutnya Ridwan Kamil dijadwalkan menjadi pembicara pada acara 'Coordination Meeting and FGD on the Strategy and Grand Design of STEM Implementation and the Preparation of Digital Village/District'.

FGD tersebut mengangkat tema 'The Policy in Preparing Digital Village/District in West Java'.

Acara digelar di PPPPTK IPA, Jalan Diponegoro, Bandung, sekitar pukul 09.15 WIB.

Sore harinya, Ridwan Kamil akan menerima panitia Half Marathon Unpar.

Pertemuan tersebut digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, sekitar pukul 15.30 WIB.

Itulah agenda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk hari ini.