Gubernur Jabar Ridwan Kamil Targetkan Bangun Desa Digital Dalam Lima Tahun [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengetahuan dan wawasan digital harus dimiliki semua warga, baik warga kota atau warga desa.

Hal itu ia sampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam diskusi 'The Policy in Preparing Digital Village/District in West Java', di Gedung PPPPTK, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (3/1/2018).

Ia mengatakan bahwa jika penduduk desa sudah menggunakan teknologi dalam memproduksi produk unggulan desa, maka itu adalah satu di antara indikator keberhasilan program desa digital.

Selain itu, ia juga meminta semua desa memiliki media sosial untuk mengabarkan berbagai kegiatan yang dilakukan desa. (*)