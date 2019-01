Via Vallen Akan Rilis Single Ciptaannya Sendiri, Buntut Sindiran Jerinx?

Via Vallen berhijab

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Karier pedangdut Via Vallen cukup melesat ditahun 2018 bahkan ia merilis beberapa single baru pada tahun lalu.

Single yang dirilis seperti 'Jerit Atiku', 'Ra Jodo', 'Bojo Galak', tidak hanya itu Via Vallen juga merilis single religi 'Sempurnakan Langkahku'.

Di tahun 2018 juga Via Vallen menyanyikan lagu 'Meraih Bintang' yang menjadi official theme song Asian Games 2018.

Perempuan berumur 27 tahun ini bersyukur atas apa yang telah dicapainya pada tahun 2018 lalu.

"2018 ini buat via pencapaian yang luar biasa benar-benar diluar ekspetasi Via ga nyangka sampai kaya gitu," kata Via Vallen di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (1/1/2019).

Memasuki tahun 2019 Via Vallen berharap kariernya tetap cemerlang dan sesuai apa yang diharapkannya.

"Planningnya Via semoga berjalan sesuai apa yang diharapkan," ujarnya.

Via Vallen mengaku sedang mempersiapkan single baru ciptannya sendiri yang akan dirilisnya pada tahun 2019.

"Mudah-mudahan ada single yang dibuat oleh Via nih Via bener pengen rilis tahun 2019 cuma masih digodok seperti apa mudah-mudahan lancar," katanya.

Rilis single ciptaan sendiri ini seperti jadi jawaban atas sindiran personel Superman is Dead, Jerinx beberapa waktu lalu.

Kasus antara Jerinx SID (Superman is Dead) dan Via Vallen bermula soal menggunakan lagu tanpa izin.