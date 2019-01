Penampilan Terbaru Veronica Tan Setelah Lama Cerai dari Ahok, Lihat Foto-fotonya

TRIBUNJABAR.ID - Lama tak muncul setelah cerai dari Basuki Tjahaja Purnama, Ahok, Veronica Tan kini terlihat melalui unggahan putrinya, Nathania Purnama.

Melalui Instagram, Rabu (2/1/2019), Nathania Purnama berfoto dengan mantan istri Ahok itu.

Penampilan terbaru Veronica Tan pun menjadi sorotan setelah lama tak tertangkap kamera.

Senyum sumringah terlihat dari raut wajah Veronica Tan, sambil menatap putrinya itu.

Di belakang mereka terlihat pemandangan matahari yang akan terbenam.

Nathania Purnama pun memasukan lokasi tengah berada di Positano.

Positano ini kawasan yang berada di Italia, Eropa.

Melalui keterangan foto, Nathania Purnama pun mengucapkan selamat tahun baru 2019.

"When i wake up my eyes dont

happy new year lovely people," tulis Nathania Purnama.

Penampilan terbaru Veronica Tan bersama putrinya dengan Ahok, Nathania Purnama. (Instagram/nata.decoco17)

Pada unggahan sebelumnya, Nathania Purnama pun mengunggah potret ibunya pada 22 Desember 2018.