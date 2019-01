Eddy Soeparno Siap Bimbing Anak Muda Jadi Pengusaha

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menyatakan siap membimbing anak muda jadi pengusaha.

Pengalaman yang ia miliki diyakini mampu membantu anak muda muda menuju kesuksesan sebagai pengusaha.

Menurutnya persaingan yang semakin ketat mengharuskan anak muda untuk berfikir kreatif dan out of the box.

Selain itu harus ada perjuangan lebih dibandingkan dengan orang lain agar bisa memenangi persaingan.

"Sekarang kan eranya yang muda yang berprestasi. Banyak pengusaha yang meraih kesuksesan di usia muda.

Sebagai orang cukup berpengalaman di bidang usaha, saya siap membimbing anak muda yang kreatif dalam membangun usaha," kata Kang Eddy di Cianjur, Selasa (1/1/2019).

Fasilitas dan teknologi saat ini sangat mendukung untuk anak muda memilih profesi sesuai dengan minatnya.

Maka dari itu, Kang Eddy meminta anak muda terus mengembangkan potensi diri dan ide-ide.

"Terjadi pula pergeseran yang dulunya bercita-cita menjadi karyawan swasta atau PNS menjadi pengusaha. Oleh karena itu, pemuda harus memiliki ide-ide baru agar mampu bersaing," ujarnya.

Ia berpesan bahwa untuk menang dalam persaingan usaha kuncinya adalah memiliki prinsip.

Pengusaha gagal biasanya dikarenakan mudah goyah dalam perjuangan dan inkonsistensi.

"Sebagai generasi muda harus punya prinsip. Yang pertama prinsip kerja, prinsip belajar, dan prinsip ibadah. Dengan seperti itu, generasi muda akan berkembang menjadi lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya," pungkasnya.