Bawakan Lagu-lagu Hits-nya, Ten 2 Five Sukses Pukau Penggemarnya di Bandung saat Pergantian Tahun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR..ID, BANDUNG - Grup musik Ten 2 Five tampil menghibur ratusan penggemarnya di acara New Year’s Eve Celebration, yang digelar di Trans Convention Centre, The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (31/12/2018) malam.

Pada penampilannya kali ini, Ten 2 Five hadir sebagai salah satu bintang tamu yang meramaikan malam pergantian tahun 2019.

Grup band yang tersisa tiga personel, yakni Imel (vokalis), Arief (basis), dan Teguh (keyboardis) ini, tampak seragam dengan balutan jas putih yang dibalut kemeja dan dress hitam.

Nah, yang paling menjadi sorotan adalah rembut pirang Imel yang tergerai indah.

Saat tampil, Ten 2 Five begitu semangat dengan membawakan sederet lagu hits milik mereka yang tidak asing terdengar.

Di antaranya adalah I Will Fly, Love is You, Hanya Untukmu, You, I do, dan lainnya.

Bahkan ratusan penonton yang terdiri dari kalangan dewasa dan para anak muda benar-benar dibuat terpukau.

Ten 2 Five membawakan lagu pertamanya yang berjudul Love is You.

Lagu tersebut diiring alunan nada musik jazz dengan petikan gitar akustik nan aduhai.