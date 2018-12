KLa Project, Ten 2 Five, hingga DJ Mike Perry akan Meriahkan Malam Pergantian Tahun di Bandung

The Trans Luxury Hotel bekerja sama dengan Signature Time Out mempersembahkan konser yang menghadirkan DJ Mike Perry dari Swedia, Kla Project, dan Ten 2 Five.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masih bingung mau merayakan malam tahun baru di mana malam ini? Yuk datang saja ke konser meriah berstandar internasional di Trans Luxury Hotel.

The Trans Luxury Hotel bekerja sama dengan Signature Time Out mempersembahkan konser yang menghadirkan DJ Mike Perry dari Swedia, KLa Project, dan Ten 2 Five.

Dikenal dengan single berjudul 'The Ocean', DJ Mike Perry akan mengajak para pengunjung untuk menghabiskan malam pergantian tahun dengan turun ke dance floor dan menikmati beat-beat terkini.

The Trans Luxury Hotel bekerja sama dengan Signature Time Out mempersembahkan konser yang menghadirkan DJ Mike Perry dari Swedia, Kla Project, dan Ten 2 Five. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Marketing Communication Manager The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan, saat ini tiket konser dari band ini masih bisa didapatkan di Trans Grand Ballroom.

"Tiketnya masih tersedia, pengunjung bisa langsung membeli tiketnya on the spot sejak pukul 12.00-21.00 WIB," ujar Anggia saat jumpa pers di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto No 289, Kota Bandung, Senin (31/12/2018).

Harga tiket dari konser ini adalah Rp 550.000 untuk festival, Rp 750.000 untuk kelas VIP, dan satu juta untuk kelas VVIP.

Ditemui di lokasi yang sama, vokalis ten 2 five, Imel mengatakan jika sebagai warga Bandung, Ia merasa senang bisa tahun baru di kota kelahirannya.

Di penampilannya kali ini, band yang sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu ini mengatakan jika mereka akan membawakan lagu yang tidak biasa dibawakan saat live show.

"Kita akan membawakan 18 lagu dan yang paling spesial adalah akan membawakan lagu daerah yang telah diransemen ulang," ucap Imel.

Band KLa Project juga akan mengisi keramaian konser ini, personel KLa Project, Adi mengatakan mereka akan bernostalgia bersama di malam tahun baru bersama pengunjung yang datang.

Bagi Anda yang ingin menonton konser ini, open gate akan dibuka mulai pukul 19.30 WIB.