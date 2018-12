Kata-kata atau Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNJBAR.ID - Momen pergantian tahun 2018 menjadi 2019 menjadi satu di antara momen yang paling ditunggu-tunggu.

Ada banyak sekali kejutan jelang pergantian tahun 2018 menjadi 2019, salah satunya untuk menyongsong tahun depan agar lebih baik lagi.

Perayaan demi perayaan pun semakin membuat ramai momen pergantian tahun 2018 menjadi 2019 nanti malam.

Perayaan dengan orang terkasih, bertemu sang idola hingga berdiam diri di rumah bisa menjadi pilihan untuk merayakan malam pergantian tahun 2018 menjadi 2019 nanti malam.

Rasanya tidak lengkap bila perayaan tahun 2019 tanpa sebuah ucapan atau 'quotes' untuk menutup tahun ini lebih bermakna.

Ada banyak sekali kata mutiara (quotes) yang bisa Anda gunakan untuk melengkapi perayaan pergantian tahun 2018 ini.

Berikut Tribun Jabar rangkum sejumlah quotes tahun baru berbahasa Indonesia dan Inggris yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Cheers to a new year and another chance for us to get it right (Oprah Winfrey)

2. Mаѕа lаlu аdаlаh ѕејаrаh

Hаrі іnі аdаlаh gоrеѕаn

Hаrі еѕоk аdаlаh hаrараn

Sеlаmаt dаtаng 2019

Sеіrіng реrgіnуа kеnаngаn

Mеnуаmbut hаrараn

3. New year - a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is ours (Alex Morritt)