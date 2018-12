Jungkook BTS Jadi Pria Tertampan Kedua di Dunia, Posisi Pertama V pada 2017 Tergeser Pemeran Aquaman

Jungkook menempati posisi kedua The 100 Most Handsome Faces of 2018 versi TC Candler, sedangkan posisi pertama V BTS pada 2017 tergeser pemeran film Aquaman, Jason Momoa.

TRIBUNJABAR.ID - Member Boy Band asal Korea Selatan BTS, Jungkook berhasil menempati posisi kedua pria tertampan di dunia yang masuk dalam The 100 Most Handsome Faces of 2018 versi TC Candler.

Sementara itu, V BTS yang pada 2017 menempati posisi pertama pria tertampan di dunia versi TC Candler, kini tergeser oleh pemeran utama film Aquaman, Jason Momoa.

Di tahun 2018, V BTS menjadi posisi kelima dalam The 100 Most Handsome Faces of 2018.

Tidak hanya, Jungkook dan V BTS, kelima member BTS lain pun masuk dalam 100 pria tertampan di dunia.

Sementara itu, Jimin menempati posisi ke-25. Selanjutnya, Jin menempati posisi ke-47.

Setelah itu, ada Suga yang menepati posisi ke-67. Lalu, ada leader BTS, RM yang menempati posisi ke-79.

Terakhir, ada J-Hope yang menempati posisi ke-88 The 100 Most Handsone Faces of 2018.

Selain member BTS, ada pula artis Kpop lain yang masuk dalam daftar 100 pria tertampan di dunia itu.

Mulai dari Sehun dan Kai EXO, Kang Daniel Wanna One, dan masih banyak lagi.

Jungkook BTS menempati posisi kedua The 100 Most Handsome Faces of 2018 versi TC Candler

Berikut ini The 100 Most Handsone Faces of 2018 versi TC Candler.