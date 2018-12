Jangan Lupa, Malam ini Ada Konser Kla Project dan Ten 2 Five di Trans Luxury Hotel Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di penghujung tahun 2018 ini, The Trans Luxury Hotel Bandung kembali menggelar konser yang sangat pas untuk menemani malam pergantian tahun.

Konser tersebut bertajuk 'New Year’s Eve Celebration' yang akan menghadirkan Kla Project dan Ten 2 Five.

New Year’s Eve Celebration merupakan even penutup akhir tahun 2018 yang digelar di Trans Convention Centre, The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin 31 Desember 2018, pukul 19.30 WIB.

Di sana, pengunjung bisa bernostalgia bersama dengan lagu-lagu hits Kla Project, di antaranya Yogyakarta, Tak Bisa Ke Lain Hati, Menjemput Impian dan lainnya.

Tak ketinggalan juga lagu-lagu hits Ten 2 Five seperti I will Fly, Love is You, Hanya Untukmu, yang akan meremontiskan malam tahun baru Anda.

Tentunya kemeriahan pergantian tahun baru akan ditutup dengan sebuah persembahan dari seorang DJ Internasional, yaknu DJ Mike Perry.

Mau Tahun Baruan di Bandung Sambil Lihat Kembang Api? Tiga Spot Ini Cocok Banget https://t.co/ghr1WqfrHa via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) December 31, 2018

Konsep konser terbaru ini akan membuat setiap pengunjung sing along dengan berbagai musik-musik era 90’s, dan menikmati beat-beat terkini dari persembahan DJ Mike Perry.

Bagi Anda yang tertarik menontonya, harga tiket yang ditawarkan mulai dari Rp.550 000 (Festival), Rp.750.000 (VIP), dan Rp.1.000.000. (VVIP).