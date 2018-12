Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Mendadak Viral Gara-gara Sekolah Ibu, Apa Itu?

Kabupaten Bandung Barat Akan Meluncurkan Sekolah Ibu Tahun 2019, Hengky Kurniawan Mendadak Trending Twitter

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabupaten Bandung Barat berencana meluncurkan Sekolah Ibu tahun 2019 mendatang.

Hal itu sama seperti kutipan status instagram resmi milik Wakil Bupati Bandung Barat @hengkykurniawan.

Akibat dari tulisannya tersebut Tag dengan kata Hengky Kurniawan mendadak menjadi trending di twitter pada Jumat (28/12/2018) pukul 23.50 WIB.

Hingga harini pukul 00.00 WIB tag tersebut sudah berisi dengan 1800 cuitan twitter di dalamnya.

Sementara itu terkait hal tersebut banyak warganet yang menanggapinya dengan serius namun tak sedikit pula yang menanggapinya dengan candaan.

@titieandelina: Anyway tentang sekolah ibu ini, Bapak Hengky Kurniawan insists kalau program ini telah mampu menekan angka perceraian. I was curious so I looked it up.

@Adiitoo: Hengky Kurniawan Kurniawan meluncurkan Sekolah Ibu. Dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai rumah tangga. Ini tuh sama kayak pasutri yang ngga juga dikaruniai anak, tapi cuma istri yang disuruh cek kesehatan rahimnya. eh, ternyata, emang cowoknya yang mandul.

@salmapr: Baru baca tg isu Hengky Kurniawan yg mau bikin 'sekolah ibu' untuk ngurangin jumlah perceraian. Ni org bikin program gak research data dulu apa ya.

@fitririzhaa: Hengky Kurniawan masuk top 10 indonesia di malam ini. gua kira karna dia ikutan #KBSGayoDaechukje2018 wkwkwk