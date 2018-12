Arus Lalu Lintas pada H-4 Tahun Baru di Lembang, 8 Kali Polisi Berlakukan Satu Arah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG- Kepadatan volume kendaraan mulai tampak di H-4 jelang tahun baru 2019 di ruas Jalan Raya Lembang, Sabtu (29/12/2018).

Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan dari luar Bandung, seperti Jakarta, Tasik, Jawa Timur, hingga Bali.

Anggota kepolisian dari Polres Cimahi, Polsek Lembang, Polda Jabar, hingga Dinas Perhubungan Bandung Barat pun tampak mengatur arus lalu lintas menjelang tahun baru ini.

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan dari Dinas Perhubungan Bandung Barat, Asep Siswandar mengatakan kepadatan arus lalu lintas di kawasan Lembang telah terjadi sejak Jumat (28/12/2018) dan diprediksi puncaknya terjadi besok dan Senin (31/12/2018).

"Jumlah kendaraan kemarin ada sebanyak 39 ribu kendaraan, dan pada Kamis (27/12/2018) ada 33 ribu kendaraan. Kendaraan paling banyak masih dari arah Bandung," ujarnya di Pos penghitungan kendaraan Dishub, Lembang, Sabtu (29/12/2018).

Bukan hanya kendaraan roda empat yang banyak, Asep juga menyebut kendaraan roda dua pun ada hingga mencapai 5 sampai 6 ribu kendaraan per hari.

"Hari ini saja mulai pukul 08.00 sampai 13.00 WIB jumlah kendaraan mencapai 15 ribuan. Sedangkan dari arah Utara ke Bandung mencapai 7850 kendaraan roda empat," ujarnya seraya peningkatan terjadi di sore hari.

Wakapolres Cimahi, Kompol Irwansyah mengatakan pihaknya telah melakukan sistem one way (satu arah) per hari ini sebanyak 8 kali hingga siang hari. Hal itu dilakukan karena kondisi dan situasi mulai padat.

"Hari ini kendaraan lebih padat. Kami pun menambah personel di lapangan untuk atur arus lalu lintas. Sebanyak 70 personel kami kerahkan. Kami juga dibantu oleh Polda bagian lantas dan pramuka," katanya di pertigaan Betrix.

Jumlah kendaraan yang masuk ke daerah Lembang, diakui Irwansyah, seimbang untuk saat ini karena telah dibukanya tol Cipali sehingga dari arah Subang pun banyak.

"Besok dan lusa kemungkinan akan terjadi kepadatan," katanya. (*)