Malam Tahun Baru, de Braga by Artotel Mengadakan Festive Season, Pengunjung Dihibur DJ AJ Mariana

Bangunan de Braga by Artotel yang berlokasi di kawasan Braga Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka menyambut pergantian malam tahu baru, de Braga by Artotel mengelenggarakan even Festive Season bertajuk Dream Flower New Year's Eve Party, pada Senin (31/12/2018), pukul 19.00 WIB.

Pada even tersebut, pengunjung akan dihibur oleh penampilan musik dari DJ AJ Mariana dan lainnya yang akan membuat malam tahun baru Anda semakin meriah.

Selain itu, disediakan pula fasilitas dekorasi khas botanical party dengan photo booth yang Instagramable.

Marcom Manager De Braga Hotel, Vanjou menuturkan, even Festive Season ini terinspirasi dari konsep botanical yang sedang kekinian atau lagi tren di luar negeri.

"Agar evennya semakin menarik, kami juga memadukan antara konsep botanical dengan konsep edgy khas 70an," ujar Vanjou kepada Tribun Jabar, saat ditemui di kawasan De Braga Hotel, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (28/12/2018) siang.

Bagi Anda yang tertarik mengikuti even Festive Season 'Dream Flower New Year's Eve Party, cukup membayar Rp 250.000 per orang.

"Khusus tamu hotel yang menginap, bisa menikmati paket menginap mulai dari Rp 1.350.000. Sudah termasuk even Festive Season, sarapan, dan makan malam," jelas Vanjou.

Selain dinikmati oleh orang dewasa, even Festive Season juga menyediakan kids playground yang pastinya membuat anak-anak semakin ceria untuk melewati malam tahun baru.

"Nimati kemeriah even Festive Season yang tidak terlupakan di kawasan de Braga by Artotel yang mengusung konsep kontemporer, heritage, dan botanical," kata Vanjou.