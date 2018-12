Kumpulan Gambar dan Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 - Cocok Dibagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Tahun 2018 tidak lama lagi akan berganti menjadi 2019.

Perayaan tahun baru pun begitu dinanti-nanti.

Orang-orang berkumpul menanti jam menunjukkan pukul 00.00 atau sekadar bercengkrama sambil menyalakan kembang api.

Menyambut kemeriahan peringatan tahun baru 2019, rasanya akan semakin lengkap jika Anda membagikan kebahagiaan pergantian tahun melalui kata-kata atau gambar.

Tribun Jabar telah merangkum berbagai gambar dan ucapan tahun baru 2019 yang dapat Anda kirimkan ke teman atau dibagikan di media sosial.

- Biarkan cinta menyinari

Berselimut malam penuh bintang

Bercahaya mutiara dalam sebuah doa

Menjadikan amalan penuh harapan

Happy New Year 2019

captionterbaru.com ()

- Langkah kaki terus melangkah

Menyongsong indah dan terangnya matahari

berharap dapat bertemu dengan wujud harapan

semoga asa dan cita akan terwujud dalam asa

Selamat tahun baru 2019

newyear2019s.com ()

- Hаrараnku tеrсurаh dіtаhun уаng bаru

bеgіtuрun hаrараnku untukmu

Sеlаmаt tаhun bаru

2019-happynewyear.com ()

- Semoga…

Tahun 2018 yang sulit

Tahun 2018 yang pahit

Tahun 2018 yang pelik

Menjadi tahun 2019 yang ‘sweet’

Analy Garcia Aguilar ()

- Jika 1001 alasan engkau bawa untuk memasuki tahun 2019

Maka 1001 masalah akan engkau hadapi di tahun 2019

Happy New Year for All