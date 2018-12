BNNP Jabar Musnahkan Ratusan Ribu Gram Narkotika [VIDEO]

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menuju akhir tahun 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat menggelar press rilis, Kamis (27/12/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BNNP Jabar Jalan Terusan Jakarta, No 50 Antapani, Bandung tersebut memiliki tiga landasan sebagai rujukan terlaksananya kegiatan tersebut.

Antara lain, UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, PP No 23 tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang BNN, dan Peraturan Kepala BNN no 07 tahun 2017 perubahan keempat atas peraturan Kepala BNN no 03 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK.

Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol Sufyan Syarif mengatakan bahwa sepanjang tahun 2018, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan narkoba.

"Sabu-sabu sejumlah 8.754 gram, Ganja seberat 840.924 gram, Inex/ekstasi sebanyak 2.194 butir, dan jenis lain seperti Tembakau Gorila seberat 4,77 gram, Hanoman seberat 0.28 gram, dan tembakau sintetis seberat 5.2588 gram," katanya di Kantor BNNP Jabar, Kamis (27/12/2018). (*)