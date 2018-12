795 murid SD dan Siswa SMP di Kota Cimahi Menerima Beasiswa

Laporan Wartawan Tribun Jabar Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Sekira 795 murid SD dan Siswa SMP di Kota Cimahi yang kurang mampu mendapat beasiswa secara tunai dari Pemerintah Kota Cimahi.

Dana bea siswa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.

Beasiswa tersebut langsung diserahkan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatana, di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi, Jumat (28/12/2018).

Ajay M Priatana mengatakan, pemberian beasiswa tersebut untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya agar di Kota Cimahi tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena faktor ekonomi.

"Satu di antara persoalan yang klasik untuk meneruskan pendidikan itu adalah masalah biaya yang mahal tapi untuk SD dan SMP sudah tidak ada yang berbayar dan hari ini kita juga memberikan beasiswa kepada 795 siswa," ujarnya.

Guru, pustakawan, dan tenaga administrasi non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP juga mendapatkan sedikit bantuan meskipun belum ideal.

Menurut Ajay M Priatana , hal itu adalah bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Cimahi untuk meringkankan beban masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan di Kota Cimahi.

"Nominalnya untuk siswa Rp 450 ribu per tahun, intensif guru Rp 500 ribu per bulan, pustakawan Rp 400 ribu per bulan dan tenaga administrasi sebesar Rp 450 ribu per bulan," kata Ajay.

Pihaknya mengimbau khusus untuk orang tua siswa, agar beasiswa tersebut digunakan untuk keperluan sekolah demi menunjang pendidikan anak-anaknya.