20 Ucapan Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Tinggal Copy Paste Saja

TRIBUNJABAR.ID - Tinggal beberapa hari lagi tahun baru 2019, bakal kita jumpai.

Euforia penyambutan tahun baru 2019 pun sudah mulai terlihat di berbagai tempat.

Baik itu di pusat perbelanjaan atau ruang terbuka publik. Pun baliho-baliho acara tahun baru yang dipasang di tepi jalan raya, menyambut tahun baru 2019.

Pergantian tahun memang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu, apalagi di tahun baru 2019 ini, banyak orang yang antusias menyambut tahun 2019.

Pada momen tersebut, orang-orang berkumpul dengan keluarga atau teman sambil menanti jarum jam menunjukkan pukul 00.01, maka sudah berganti tahun menjadi tahun baru 2019.

Rasanya tidak lengkap bila perayaan tahun baru 2019 tanpa sebuah ucapan atau 'quotes' untuk menutup tahun ini lebih bermakna.

Ada banyak sekali kata mutiara (quotes) yang bisa Anda gunakan untuk melengkapi perayaan pergantian tahun 2019 ini.

Berikut Tribun Jabar rangkum sejumlah quotes tahun baru berbahasa Indonesia dan Inggris yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Cheers to a new year and another chance for us to get it right (Oprah Winfrey)

2. Mаѕа lаlu аdаlаh ѕејаrаh

Hаrі іnі аdаlаh gоrеѕаn

Hаrі еѕоk аdаlаh hаrараn

Sеlаmаt dаtаng 2018

Sеіrіng реrgіnуа kеnаngаn

Mеnуаmbut hаrараn