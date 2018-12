Langkah Mudah Membuat Best Nine 2018 Instagram - Kenang Perjalanan Anda Selama Setahun

Langkah mudah membuat best nine 2018 Instagram

TRIBUNJABAR.ID - Menjelang pergantian tahun, pengguna jejaring sosial Instagram mulai ramai mengunggah kumpulan foto kenangan selama setahun terakhir.

Foto tersebut berbentuk kolase 9 foto yang kemudian disebut best nine dan diberi tanda pagar (tagar) #bestnine.

Best nine Instagram disesuaikan dengan tahun yang akan berakhir, misalnya untuk sekarang adalah best nine 2018 dengan tagar #bestnine2018.

Untuk membuat best nine 2018 Instagram, Anda hanya perlu mengunjungi situs yang telah disediakan.

Setelah itu, Anda dapat membagikan foto best nine 2018 ke berbagai media sosial selain Instagram.

Pemilihan foto best nine 2018 berdasarkan reach unggahan yang didapat.

Termasuk jumlah likes (suka), hingga komentar.

Berikut Tribun Jabar himpun beberapa langkah mudah membuat best nine 2018 Instagram.

1. Kunjungi laman 2018bestnine.com, baik melalui komputer/PC atau ponsel.

Pastikan akun Instagram Anda tidak 'digembok'.