Dihukum Seumur Hidup, Bambang Suryo Mengaku Tak Pernah Dipanggil Komdis PSSI

TRIBUNJABAR.ID- Bambang Suryo mendapat hukuman seumur hidup dilarang beraktivitas di dunia sepak bola.

Hukuman seumur hidup bagi Bambang Suryo itu dikeluarkan Komdis PSSI terkait kasus pengaturan skor di sepakbola Tanah Air.

Dalam surat hukuman itu, Bambang Suryo juga disebutkan mangkir dari panggilan Komdis PSSI.

PSSI melalui Komisi Disiplin (Komdis) memberikan sanksi kepada Bambang Suryo, manajer Persekam Metro FC.

Dalam surat Komdis, Bambang Suryo dihukum karena tidak memenuhi panggilan dan tanpa alasan yang jelas.

"Yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Komite Disiplin PSSI tanpa alasan yang patut dan lebih memilih hadir pada acara Mata Najwa pada malam hari dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran disiplin," tulis Komdis dalam suratnya, Rabu (26/12/2018).

"Komite Disiplin PSSI menguatkan keputusan Komite Disiplin PSSI tahun 2015 dengan merujuk kepada pasal 72 ayat (4) jo. pasal 141 Kode Disiplin PSSI, Sdr. Bambang Suryo dihukum larangan ikut serta dalam aktivitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup karena telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 72 ayat (4) jo. pasal 141 Kode Disiplin PSSI," bunyi surat Komdis PSSI.

Bambang Suryo mengaku tak pernah sekali pun mendapat panggilan dari Komdis PSSI.

Pria asal Malang itu juga menyebut sanksi dari Komdis PSSI ngawur karena terkesan tebang pilih.

"Saya tidak ada panggilan dari Komdis baik via telepon, via WA (WhatsApp Messenger), via SMS, via VC (Video Call), e-mail, atau apapun. Tidak ada sama sekali," kata Bambang Suryo saat dihubungi BolaSport.com.