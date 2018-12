Catatan Unik Kemenangan Liverpool Atas Newcastle, Juergen Klopp 100, Fenomenal, dan Fabinho

TRIBUNJABAR.ID - Liverpool kian nyaman di puncak klasemen Liga Primer Inggris musim ini. Di laga boxing day yang digelar di Anfield tadi malam, Liverpool menang 4-0 atas Newcastle.

Gol kemenangan Liverpool ditorehkan oleh Dejan Lovren, Mohamed Salah, Xherdan Shaqiri, dan Fabinho.

Liverpool kini mengoleksi 51 poin hasil 19 kali bertanding. Kemenangan semalam juga menasbihkan Liverpool belum terkalahkan sejauh ini di Liga Primer Inggris.

Ini catatan unik dari laga Liverpool vs Newcastle tadi malam.

1. Beda enam poin.

Kemenangan tadi malam membuat Liverpool kini unggul enam poin dari tim yang ada di posisi dua, Tottenham Hotspur.

Perbedaan enam poin juga tertolong kekalahan yang dialami Manchester City ketika bertandang ke kandang Leicester City.

"Liverpool, top of the league, Liverpool, Liverpool, top of the league!" tulis laman resmi klub.

2. Rekor fenomenal.

Sembilan belas kali bertanding, 16 menang, tiga imbang, tak terkalahkan. Mencetak 43 gol dan kebobolan 7 gol.