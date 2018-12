Pinjam Sepeda Boseh Keliling Bandung Bisa Sampai Malam Loh, Ini Triknya!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga Kota Bandung atau wisatawan yang hendak berlibur di Bandung, sudah tahu sepeda Boseh?

Itu lho, fasilitas sewa sepeda Bike on The Street Everybody Happy (Boseh).

Anda bisa berkeliling sekitar Kota Bandung hanya dengan menggunakan sepeda Boseh ini.

Kamu harus tahu, jadwal operasi sepeda Boseh mulai beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB pagi sampai pukul 16.00 WIB sore.

Icandra (23) Operator Registrasi mengatakan kendati batas operasi sepeda Boseh sampai pukul 16.00 WIB, namun Anda masih bisa menggunakan Boseh sampai malam.

"Malam juga bisa minjam, tapi user harus pinjam di waktu dekat 16.00 WIB sore. Karena mesin hanya merespon untuk pengembalian sepeda," ujar ujar Icandra (23) Operator Registrasi, saat ditemui Tribun Jabar di Alun-Alun Kota Bandung, Rabu (26/12/2018).

Ia menerangkan, pengguna bisa meminjam Boseh sampai malam, jika peminjamannya berangsur kurang dari batas peminjaman-pengembalian pada jam batas operasi pukul 16.00 WIB sore.

Artinya karena sudah lewat batas pengembalian sepeda maka Anda masih bisa menggunakannya sampai malam, jika Anda menambah jam kembali peminjaman.

Kendati Boseh beroperasi pukul 08.00 WIB pagi, namun bagi Anda yang sudah tahu bagaimana cara meminjamnya, Anda sudah bisa pinjam mulai pukul 04.00 WIB dini hari.

"Sebenarnya kami sudah stay mulai pukul 4.00 WIB subuh, sepeda sudah siap digunakan," ujarnya.

Nah bagaimana? Jadi bagi Anda yang ingin bersepeda Boseh dini hari atau pun malam hari sah-sah saja.

Anda bisa menikmati Boseh sampai puas berkeliling Kota Bandung di malam hari dengan suasana berbeda.





