Mau Bersepeda Keliling Bandung? Pakai BOSEH Saja, Ini Caranya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga Bandung pasti sudah tahu fasilitas sewa sepeda bernama BOSEH, bukan?

Nah, kalau pengunjung atau wisatawan yang datang ke Bandung belum tahu, kalian wajib tahu BOSEH.

BOSEH merupakan singkatan dari Bike on The Street Everybody Happy, yaitu fasilitas sewa sepeda terobosan dari Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan.

Terobosan ini bukan hanya bertujuan untuk membudayakan bersepada guna mengurangi angka kemacetan di Kota Bandung.

Namun bisa untuk dinikmati oleh para wisatawan berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan sepeda BOSEH ini.

Cara menggunakannya cukup mudah. Terlebih dulu Anda harus melakukan registrasi di booth pendaftaran.

Operator registrasi BOSEH di Alun-alun Bandung, Icandra (23), mengatakan saat ini terdapat tiga booth registrasi yang bisa Anda sambangi, yaitu di Alun-alun, Taman Cibeunying, dan Loop Station, Jalan Diponegoro.

Icandra berbagi informasi mengenai tutorial menyewa sepeda BOSEH.

Ini tahapannya: