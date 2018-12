Warga Negara Kanada Dikeroyok di Bandung Usai Main Biliar, 2.700 Dollar Australia Digondol Pelaku

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Duit ribuan dollar Australia sempat diambil pelaku dari seorang warga negara Kanada, Ryan Jeffery Fulford (26) di Jalan Astanaanyar, Kota Bandung, Minggu (23/12/2018) malam.

Sebelumnya setelah bermain biliar di kawasan itu, Ryan sempat dipukuli oleh tujuh orang pelaku.

"Setelah menganiaya warga Kanada, pelaku mengambil tas milik korban dan didalamnya ada uang sekitar 2.700 Dollar Australia. Uangnya turut diambil," ujar Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP M Rifai di Mapolrestabes Bandung, Senin (24/12/2018).

Tidak lama setelah kejadian, polisi berhasil menangkap tujuh pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang Rp 12,7 juta. Satu aktor intelektual penganiayaan, Andi Lesmana alias Ibenk turut diciduk.

"Uang korban sebesar 2.700 Dollar Australia sudah ditukarkan, sisanya Rp 12,7 juta. Tujuh pelakunya sudah kami amankan di Kecamatan Babakan Ciparay," ujar Rifai.

Penganiayan bermula setelah Ryan bermain biliar, kemudian duduk di sebuah warung di pinggir jalan di sekitar tempat biliar. Tiba-tiba, ia dipukul oleh Andi Lesmana. Seusai penganiayaan, Andi mengajak teman-temannya yang lain untuk menganiaya korban.

"Kemudian dianiaya lagi bersama-sama oleh tujuh orang menggunakan helm dan tangan kosong," ujarnya.

Sementara itu, Andi Lesmana mengatakan penganiayaan bermula karena omongan salah satu pelaku, bukan di meja biliar karena keduanya menggunakan meja biliar yang berbeda.

"Dia bilang your friend is not good. Saya tidak terima lalu‎ mencari dia dan memukulnya," kata Andi. Para pelaku selain Andi yakni, M Pangestu (20), Feri Supriatna (20), M Musa Kalamulloh (21), Mna (16) masih di bawah umur dan Rafi (18) masih DPO serta Aditia Prasetyo (23).