Setelah Siwon, Yesung Super Junior Juga Sampaikan Duka untuk Korban Tsunami Banten & Lampung

TRIBUNJABAR.ID - Setelah Siwon Choi, member boyband Super Junior lainnya, Yesung, juga menyampaikan dukanya terhadap para korban tsunami di Indonesia.

Pada Sabtu (22/12/2018) malam, gelombang tsunami menerjang wilayah Banten dan Lampung hingga membuat ratusan orang menjadi korban.

"Cara berfikir dan doa bagi para korban bencana di Indonesia. #PrayforIndonesia," tulis Yesung dalam bahasa Indonesia di akun Instagram-nya, @yesung1106, Senin (24/12/2018).

Pria bernama lahir Kim Jong Woon itu memajang gambar ilustrasi dua telapak tangan dengan gambar hati berwarna merah putih di atasnya.

Pada bagian bawah gambar tertulis "Pray for Indonesia".

Sebelumnya, rekan segrupnya Siwon mengatakan bahwa ia turut berduka atas bencana tsunami Banten dan Lampung.

Ungkapan dukanya itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @siwonchoi.

"My heart is with every single person in Indonesia tragically affected by the tsunami. (Berduka atas setiap orang di Indonesia yang secara tragis terkena dampak tsunami)," tulis Siwon, Senin (24/12/2018).

"Praying fervently that aid and recovery efforts will be successful in helping the nation recover and become stronger than before. #prayforindonesia ([Saya] berdoa dengan sungguh-sungguh agar bantuan dan upaya pemulihan berhasil membantu bangsa pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. #prayforindonesia)," tulis Siwon.

