Empat Penginapan Mewah Berharga Murah di Bandung Ini Cocok untuk Mengisi Liburan Anda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRUBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak dulu Bandung telah menjadi destinasi wisatawan lokal maupun asing.

Selain kuliner dan obyek wisata, Kota Bandung ini juga memiliki beragam jenis tempat yang bisa dikunjungi.

Untuk tempat menginap pun tersedia berbagi macam hotel atau penginapan yang berada di pusat kota maupun di tempat wisata.

Dekian sekian banyaknya penginapan di Kota Bandung, berikut ini beberapa di antaranya yang menawarkan budget murah untuk para wisatawan maupun backpacker.

The House Tour Hotel di Jalan Panumbang Jaya No. 5, Neglasari, Ciumbuleuit, Bandung, (Tribunjabar/Fasko Dehotman)

1. The House and Tour Hotel

The House and Tour Hotel berlokasi di Jalan Panumbang Jaya No 5, Neglasari, Ciumbuleuit.

The House Tour Hotel memiliki total 20 kamar yang terbagi menjadi 4 jenis yang berbeda baik itu dalam hal tipe maupun gaya kamarnya.

Memiliki jarak yang dekat antar ruangan, hotel ini memang dibuat seperti rumah supaya tamu bisa saling mengenal

Hotel ini juga diperindah tanaman hijau tersedia di setiap ruangan sehingga tampak jadi penginapan yang instagramable.