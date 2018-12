12 Ucapan Selamat Natal Berbahasa Inggris Ini, Cocok Dikirim ke Keluarga & Sahabat Via WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Anda ingin berkirim pesan ucapan Natal ke sanak saudara, keluarga, atau teman-teman terdekat?

Ya, di malam Natal, biasanya tak sedikit umat Kristen yang berkirim ucapan Natal, baik melalui surat, kartu, telepon, hingga melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp.

Nah, ucapan Natal ini biasanya dikirimkan ke sanak saudara, keluarga, atau teman-teman terdekat yang berada di luar kota.

Namun, tak menutup kemungkinan, ucapan Natal itu juga dikirimkan kepada orang-orang yang masih berada dalam satu kota.

Agar malam Natal Anda semakin bermakna, tak ada salahnya jika kita mengirim ucapan Natal Bahasa Inggris.

Berikut 12 ucapan Hari Natal Bahasa Inggris beserta artinya yang cocok kamu bagikan lewat WhatsApp dikutip dari Wishespoems.com:

pohon natal (visitphilly)

1. There are many gifts under the Christmas tree, but the best one is you!

(Di sana banyak hadiah di bawah pohon Natal, namun hadiah yang terbaik adalah kamu-red).

2. May the Christmas spirit shine like the Christmas lights and warm your hearts this holiday season. Have a blessed holiday!

(Semoga semangat Natal bersinar seperti lampu Natal dan menghangatkan hatimu di musim liburan ini. Selamat menikmati liburan!-red).