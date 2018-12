Rayakan Natal penuh keajaiban di Prama Grand Preanger. 

TRIBUNJABAR.ID- Merayakan Natal bersama keluarga dan teman-teman dapatkan penuh keajaiban di Preanger Brasserie.

Ada makan malam istimewa, Christmas Buffet Dinner All You Can Eat hanya Rp. 175.000 dan a Wonderful Christmas Brunch pada 25 Desember 2018 mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB hanya Rp. 185.000 net/orang.

Anda dapat menikmati makanan khas natal dan kue kue natal tradisional. Adapun aktivitas bagi si kecil yaitu mendapat kado dari Santa Claus.

Anda juga dapat photo bersama Mr. Santa di hari Natal penuh kegembiraan bersama keluarga dan orang terkasih.

Untuk reservasi dapat melalui whatsaap +62 822-1777-1665 – Oci atau telephone 022 4231631

Prama Grand Preanger Bandung

Prama Grand Preanger berdiri pada tahun 1929 dan saat ini telah memadukan keanggunan kolonial dengan fasilitas modern dan mewah hotel, setelah melalui proses revitalisasi di tahun 2013.

Hotel ini terletak di pusat kota dan dekat dengan berbagai lokasi menarik, pusat belanja, kawasan bisnis di Bandung.

Prama Grand Preanger saat ini dikelola oleh Aerowisata Hotels & Resorts di bawah PT Aerowisata, yang merupakan bagian dari keluarga Garuda Indonesia Group.

Saat ini, Prama Grand Preanger memiliki total kamar 187, terbagi atas 82 kamar Superior, 50 Deluxe, 5 kamar Grand Deluxe, 20 kamar Executive, 22 Naripan Suite, 2 Asia-Afrika Suite, 5 Suite dan 1 kamar Presidential Suite.

Hasil dari revitalisasi adalah semua renovasi Executive room di Naripan Wing berubah menjadi Naripan Suite yang menjadi tampilan baru dari Prama Grand Preanger.

Di lantai 9, ada 3 kamar Suite dan 1 Presidential Suite yang dilengkapi dengan kaca jendela anti peluru. Area umum yang direnovasi adalah Lobby, Preanger Brasserie, Grand Ballroom dan Kolam Renang.

Seluruh renovasi dilakukan dengan tetap mempertahankan pola-pola art deco yang menjadi ciri khas Prama Grand Preanger.